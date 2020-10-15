В Набережных Челнах обнаружили мумию женщины

В Набережных Челнах участковый обнаружил мумифицированные останки 79-летней женщины.

Как сообщает портал sm. news, исчезновением пенсионерки обеспокоились соседи, которые обратились в полицию и рассказали, что давно не видели женщину. Отмечается, что пенсионерка жила одна.

Отреагировав на сообщение, на место прибыл участковый, который и обнаружил в спальне квартиры труп хозяйки. В тот момент тело женщины уже находилось в состоянии мумификации.

По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.