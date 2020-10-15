В Ивановской области мужчина убил и обокрал девушку, провожая её домой

В Ивановской области пьяный мужчина вызвался проводить незнакомку, а позже украл у неё три тысячи рублей и убил.

Как сообщает портал ivday. ru, в июле этого года пьяный мужчина вышел из бара и обратил внимание на проходящую мимо незнакомую девушку. Он предложил проводить её до дома, дама согласилась, доверив при этом нести новому спутнику свою сумочку. Преступник по дороге вытащил из неё три тысячи рублей.

В какой-то момент между мужчиной и девушкой вспыхнула ссора, в результате которой молодой человек жестоко избил даму, а когда понял, что она мертва, скрылся с места преступления.

Мужчину задержали в тот же день. Он дал признательные показания и теперь ожидает суда.