В Волгограде предотвращена серия терактов

ФСБ предотвратила в Волгограде серию терактов и уничтожила несколько террористов.

Силовики пресекли деятельность ячейки запрещённой в России организации "Катиба Таухид валь-Джихад". В неё входили выходцы из стран Центральной Азии.

Известно, что при задержании главарь банды и его подельник оказали сопротивление и были уничтожены.

Как сообщают РИА Новости, в ходе обысков были изъяты боеприпасы, оружие, вещества и поражающие элементы для самодельных бомб. Кроме того, была обнаружена религиозная литература и карта Волгограда с отмеченными объектами планируемых боевиками терактов.

Отмечается, что террористическая группа координировалась из Сирии. Целями исламистов были общежития военных, вредные производства, административные здания и монумент Родина-мать.

Помимо Волгограда задержания прошли в Майкопе, Уфе, Москве и Петербурге.