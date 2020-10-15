ФСБ предотвратила в Волгограде серию терактов и уничтожила несколько террористов.
Силовики пресекли деятельность ячейки запрещённой в России организации "Катиба Таухид валь-Джихад". В неё входили выходцы из стран Центральной Азии.
Известно, что при задержании главарь банды и его подельник оказали сопротивление и были уничтожены.
Как сообщают РИА Новости, в ходе обысков были изъяты боеприпасы, оружие, вещества и поражающие элементы для самодельных бомб. Кроме того, была обнаружена религиозная литература и карта Волгограда с отмеченными объектами планируемых боевиками терактов.
Отмечается, что террористическая группа координировалась из Сирии. Целями исламистов были общежития военных, вредные производства, административные здания и монумент Родина-мать.
Помимо Волгограда задержания прошли в Майкопе, Уфе, Москве и Петербурге.
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