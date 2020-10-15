В Лобне из окна восьмого этажа выпал грудной ребёнок

В Лобне одиннадцатимесячный ребёнок выпал из окна восьмого этажа и выжил.

Инцидент произошёл сегодня днём. После падения ребёнка экстренно госпитализировали. В настоящее время оперативники проверяют информацию о том, что малыша могла выбросить из окна родственница.

Как сообщает ТАСС, семья у ребёнка благополучная, на учёте в органах профилактики не состояла. Всего в семье воспитывается четверо детей.

В настоящее время на месте работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.