В театре на час задержали спектакль из-за отказа женщины надеть маску

В столичном Театре на Таганке на час задержали спектакль из-за нежелания посетительницы надеть маску. Росгвардия вывела её из зала.

Инцидент произошёл 14 октября во время спектакля "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит". Одна из зрительниц категорически отказалась надевать маску, причём она висела у неё на шее. Женщина игнорировала замечания других зрителей. В какой-то момент в дискуссию даже вступил режиссёр, но и ему не удалось убедить даму соблюсти социальные нормы.

В итоге организаторам пришлось вызвать сотрудников Росгвардии. Правоохранителей в зале встретили аплодисментами: зрители надеялись, что теперь наконец начнётся спектакль. Однако даже в присутствии силовиков женщина упорно отказывалась надевать маску, и тогда росгвардейцы вывели её из зала. Только после этого, спустя почти час, спектакль начался.

Как сообщают "Известия", в театре стоимость билета упёртой даме возмещать не будут.