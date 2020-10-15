В Кемерове наркодилера задержали после жалоб в соцсетях

В Кемерове местные жители оставляли в соцсетях жалобы, что в одном из садовых товариществ неизвестные делают тайники с наркотиками. В итоге дилера задержали.

Полицейские установили наблюдение за местом, на которое указывали жители посёлка в соцсетях. Через некоторое время им удалось задержать дилера с крупной партией синтетических наркотиков. При себе у мужчины было более двух килограммов так называемой соли.

Кроме того, как сообщает портал gazeta.a42.ru, в телефоне задержанного правоохранители нашли координаты ещё 16 тайников, из которых изъяли 400 грамм мефедрона и 1100 таблеток амфетамина.

Теперь наркодилеру грозит пожизненное лишение свободы.