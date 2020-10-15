Трёхлетний мальчик умер из-за отказа в госпитализации

В Ханты-Мансийске врачи отказали в госпитализации больному трёхлетнему ребёнку, после чего малыш скончался.

Известно, что у ребёнка резко поднялась температура. Мать мальчика обратилась в больницу, медики назначили антибиотики и отправили женщину с малышом домой, несмотря на просьбы матери остаться в больнице. Температура у малыша на тот момент повысилась почти до 40 градусов. Но медиков не удалось уговорить, они сослались на отсутствие в больнице свободных мест.

Состояние ребёнка не улучалось и через некоторое время его всё же положили в детскую больницу в Нижневартовске. Врачи посчитали, что мальчик болен лейкозом. Вскоре малыш умер.

Как сообщает портал discover24. ru, мать ребёнка подала в суд на ханты-мансийскую больницу и требует выплатить ей компенсацию в 10 миллионов рублей.