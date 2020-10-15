На Урале 15-летний школьник покончил с собой

В Свердловской области 15-летний школьник покончил с собой, выпав из окна многоэтажки.

Инцидент произошёл 14 октября в Верхней Пышме. Подросток выпал из окна многоэтажного дома на Успенском проспекте.

Друзья и знакомые парня рассказывают, что погибший был умным и талантливым ребёнком, увлекался музыкой, играл на музыкальных инструментах. Однако у него не ладились отношения с родителями и сверстниками.

Одноклассник подростка рассказал, что, со слов погибшего, родители либо не обращали на него никакого внимания, либо ругали его.

Как сообщает портал mstrok. ru, в Следственном комитете информацию о трагедии не опровергли, но от комментариев отказались.