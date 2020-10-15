В Нефтеюганске мужчина убил свою трёхлетнюю дочь

В Ханты-Мансийском автономном округе мужчина получил 20 лет колонии за убийство своей трёхлетней дочери.

Установлено, что 35-летний осуждённый жил в Нефтеюганске со своей супругой и двумя детьми от первого брака. Мужчина регулярно избивал малышей, в том числе нанося сильные удары по голове.

В один из дней в конце декабря прошлого года глава семьи был пьян и его раздражал плач трёхлетней дочки. Он взял ребёнка, бросил на пол с высоты поднятой руки, а потом нанёс около 100 ударов руками и ногами. Девочка скончалась на месте.

Как сообщает портал yugra.sm.news, в ходе следствия преступник частично признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 20 лет колонии строгого режима.