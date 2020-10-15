В Купчине мужчина устроил в своём подъезде стрельбу из автомата

В Купчине полицейские задержали мужчину, который, по сообщениям соседей, разгуливал по подъезду с автоматом и стрелял.

В полицию обратился один из жителей подъезда. Он рассказал, что мужчина устроил стрельбу.

Оказалось, что 53-летний стрелок проживает в том же подъезде. Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли у него охолощенный автомат Калашникова и 144 холостых патрона.

Как сообщает портал neva.today, на стрелка составили административный протокол, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.