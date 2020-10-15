В Новосибирске трое детей убежали из детского сада

В Новосибирске следователи проводят проверку по факту видеоролика, на котором видно, как трое маленьких детей убегают из детского сада по пожарной лестнице.

На кадрах видно, как трое детей спускаются со второго этажа здания по пожарной лестнице, затем идут к домофону, чтобы убежать за территорию учреждения. При этом, рядом нет ни воспитателей, ни охранников.

Известно, что запись сделала мать одного из детей, которая наблюдала за происходящим из окон соседнего дома.

Как сообщают "Аргументы и факты", в самом детском саду пояснили, что инцидент случился ещё в сентябре, а воспитатель уже понесла наказание. Между тем, в местных пабликах в соцсетях распространялась информация о том, что всё произошло 13 октября.

В настоящее время региональное управление Следственного комитета проводит проверку по данному факту.