В Мытищах подростка зажало дверями электрички и протащило по шпалам

В Мытищах подростка зажало дверями электрички, после чего поезд протащил его по платформе и по шпалам. Ребёнка доставили в реанимацию.

Инцидент случился накануне. На выходе из электрички 13-летнему мальчику зажало ноги. Очевидцы происшествия попытались вызволить подростка, однако это им не удалось. Электропоезд тронулся, и парня протащило сначала по платформе, а потом и по шпалам.

Как сообщает портал vesti. ru, подростка с тяжёлыми травмами доставили в реанимацию. В настоящее время по факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело.