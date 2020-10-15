В Петровске под колёсами КамАЗа погиб 12-летний велосипедист, нарушивший правила дорожного движения.
Инцидент произошёл вечером 14 октября на пересечении улиц Ломоносова и Энгельса. По версии местных правоохранителей, подросток "нарушил расположение транспортного средства на проезжей части", в результате чего произошло столкновение с грузовиком.
Как сообщает портал fn-volga.ru, пострадавшего с тяжёлыми травмами доставили в реанимацию, однако спасти подростка не удалось.
19-летняя дочь актёра выбрала себе необычный никнейм в социальных сетях.