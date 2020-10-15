Ливень в Индии: наводнение и 25 погибших

Проливные дожди парализовали жизнь в столице индийского штата Южная Телангана, Хайдарабаде. Сообщается, что наводнение унесло жизни нескольких человек и разрушило дома.
Сильно пострадал и соседний город Андхра-Прадеш.
По данным властей, в Хайдарабаде, в котором живут более 6,8 млн человек, за сутки выпало более 25 см осадков.
#HyderabadRains: Scenes at Yashoda Hospital in Somajiguda in #Hyderabad pic.twitter.com/y05GjBVAFd— Anusha Puppala (@anusha_puppala) October 14, 2020
По словам экспертов, это самый сильный ливень, который наблюдался в городе за последние 100 лет.
LB Nagar to Uppal Main road #HyderabadRains pic.twitter.com/4SQCN6NyvC— £αναηуα (@Varmasgirl) October 14, 2020
"По меньшей мере 15 человек, в их числе 2-хмесячный ребёнок, погибли в Хайдарабаде, еще 10 — в соседнем штате Андхра-Прадеш", — сообщают местные СМИ.
Местные жители продолжают публиковать видеоролики, показывающие затопленные улицы и их затопленные дома.
#WATCH Telangana: River Musi flows over Chaderghat New Bridge towards Malakpet in Hyderabad due to heavy rains. pic.twitter.com/y1ouZ4enCM— ANI (@ANI) October 14, 2020
Городские власти объявили ближайшие дни выходными, призвав жителей оставаться дома, чтобы избежать дальнейших жертв, так как ожидается еще больше дождей.
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