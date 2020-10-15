Ливень в Индии: наводнение и 25 погибших

Проливные дожди парализовали жизнь в столице индийского штата Южная Телангана, Хайдарабаде. Сообщается, что наводнение унесло жизни нескольких человек и разрушило дома.

Сильно пострадал и соседний город Андхра-Прадеш.

По данным властей, в Хайдарабаде, в котором живут более 6,8 млн человек, за сутки выпало более 25 см осадков.

По словам экспертов, это самый сильный ливень, который наблюдался в городе за последние 100 лет.

"По меньшей мере 15 человек, в их числе 2-хмесячный ребёнок, погибли в Хайдарабаде, еще 10 — в соседнем штате Андхра-Прадеш", — сообщают местные СМИ.

Местные жители продолжают публиковать видеоролики, показывающие затопленные улицы и их затопленные дома.

#WATCH Telangana: River Musi flows over Chaderghat New Bridge towards Malakpet in Hyderabad due to heavy rains. pic.twitter.com/y1ouZ4enCM — ANI (@ANI) October 14, 2020

Городские власти объявили ближайшие дни выходными, призвав жителей оставаться дома, чтобы избежать дальнейших жертв, так как ожидается еще больше дождей.