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В Коми вахтовика загрызли животные

В Усинске обнаружили тело мужчины, сильно покусанное животным.

Как сообщает портал komiinform. ru, тело 36-летнего вахтовика было обнаружено на территории производственной базы в районе 89-й буровой Усинского района.

Результаты проведённой экспертизы показали, что мужчина скончался от обильной кровопотери, которая наступила после укусов животных. Отмечается, что в момент смерти вахтовик был сильно пьян.

Кроме того, эксперты не обнаружили свидетельств криминального характера смерти. В настоящее время проверка продолжается. Также судебным медицинским экспертам и криминалистам предстоит выяснить, какое животное напало на мужчину.

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