В Пермском крае мужчина 771 раз пытался дозвониться медикам, но не смог

В Пермском крае пациент предпринял 771 попытку дозвониться медикам, но так и не смог с ними связаться.

Инцидент произошёл 12 октября. В этот день мужчина через автодозвон 771 раз пытался связаться с медиками, чтобы узнать результаты своего теста на коронавирус. Однако пациенту так и не удалось им позвонить.

Как сообщает портал gazeta. ru, "достучаться" до медиков у мужчины получилось только на следующий день, однако результаты теста ему так и не сообщили. Между тем анализ пациент сдал ещё 7 октября.

Сообщается, что по данному факту местный Минздрав проводит проверку.