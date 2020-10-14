В Татарстане сбили дрон с телефонами и сим-картами для заключённых

В Татарстане сотрудники ФСИН сбили дрон, который доставлял заключенным в колонию телефоны и сим-карты.

Квадрокоптер сбили сотрудники исправительной колонии № 3. Ночью неизвестные с помощью дрона попытались доставить заключённым три мобильных телефона и десять сим-карт. Сообщается, что дрон был сбит на подлёте к режимному объекту.

По информации портала radiosputnik. ria.ru, в настоящее время сотрудники исправительного учреждения проводят проверку по данному факту.