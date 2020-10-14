Вдова генерал-майора авиации Ивана Глаголева утонула в кипятке в своей квартире. Причиной её гибели стал прорыв трубы с горячей водой.
В экстренные службы обратились соседи пенсионерки, которые сообщили, что их топят соседи. Прибывшие сотрудники установили, что причина протечки находится в квартире пожилой женщины. Однако дверь в которую никто не открыл и коммунальщики перекрыли весь стояк.
Позже на место приехала внучка, но и ей не удалось попасть в квартиру бабушки, и тогда девушка вызвала полицию и спасателей.
Войдя в квартиру они увидели пенсионерку, которая лежала на полу в воде, при этом, отмечается, что в квартире было очень много пара.
Как сообщает "Московский комсомолец", по предварительной версии, трубу с кипятком прорвало в квартире 90-летней женщины. От испуга пенсионерке стало плохо и она потеряла сознание.
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