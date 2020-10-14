В Вольске отец заставил 15-летнюю дочь отжиматься до тошноты

В Вольске отец заставил дочь отжиматься до тошноты из-за опоздания с прогулки.

Инцидент произошёл 1 октября. Отец захотел проучить 15-летнюю дочь за то, что она поздно вернулась с прогулки и заставил её отжиматься. В какой-то момент девочке стало плохо и родители доставили её в больницу. Госпитализация ребёнку не потребовалась.

Как сообщают РИА Новости, правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. К выяснению всех обстоятельств дела также подключились сотрудники прокуратуры.

По некоторым данным, во время инцидента отец девочки был пьян.