На Сахалине мужчина забил битой знакомую из-за ревности супруги

На Сахалине правоохранители завершили расследование дела об убийстве девушки, пропавшей год назад.

По версии следствия, к убийству причастен местный житель. Супруга приревновала его к знакомой. Находясь в нетрезвом виде, мужчина решил разобраться с девушкой. Он вывез её в лес в багажнике, там поставил на колени и до смерти забил битой. Костные останки девушки оперативники нашли только спустя девять месяцев.

Как сообщает портал piter. tv, в настоящее время расследование дела завершено, оно передано в суд для рассмотрения по существу.