В воинской части в Екатеринбурге покончил с собой росгвардеец

В Екатеринбурге на территории воинской части покончил с собой 30-летний лейтенант Росгвардии.

Известно, что мужчина служил в штабе радиационной, химической и биологической защиты.

Как сообщает портал tagilcity. ru, в силовом ведомстве подтвердили гибель молодого офицера.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также мотивы, которые подтолкнули росгвардейца свести счёты с жизнью.

Отмечается, что родственникам погибшего будет оказана необходимая помощь и меры социальной поддержки.