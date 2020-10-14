В Москве на приём к стоматологу пришла пьяная 12-летняя девочка

В Москве ученица шестого класса пришла на приём к стоматологу, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Инцидент случился накануне. Мать девочки перед приёмом у врача отпустила ребёнка погулять. После, когда подросток пришёл на приём, медики заметили, что девочка сильно пьяна. Своё состояние она никак объяснить не смогла и её госпитализировали в токсикологическую реанимацию.

Как сообщает портал moslenta.ru, ребёнок на профилактическом учёте не состоял, а в школе девочку характеризуют положительно.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по данному факту.