В Москве на приём к стоматологу пришла пьяная 12-летняя девочка

В Москве ученица шестого класса пришла на приём к стоматологу, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Инцидент случился накануне. Мать девочки перед приёмом у врача отпустила ребёнка погулять. После, когда подросток пришёл на приём, медики заметили, что девочка сильно пьяна. Своё состояние она никак объяснить не смогла и её госпитализировали в токсикологическую реанимацию.
Как сообщает портал moslenta.ru, ребёнок на профилактическом учёте не состоял, а в школе девочку характеризуют положительно.
В настоящее время правоохранители проводят проверку по данному факту.
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