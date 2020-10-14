В Иркутске полицейские застрелили быка, который нападал на жителей

В центре Иркутска полицейские застрелили быка, который повредил несколько автомобилей, а также нападал на людей.

От местных жителей поступило пять сообщений о том, что по центральным улицам города бродит агрессивное животное. Как сообщает ТАСС, бык напал на двух людей на остановке общественного транспорта, одной из пострадавших стала школьница.

Прибывшие на место полицейские увидели, как бык громил припаркованные автомобили, и были вынуждены применить табельное оружие, чтобы застрелить животное.

В настоящее время правоохранители выясняют, как бык оказался на улице.