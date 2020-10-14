Националист ударил девушку, которая в центре Киева пела гимн России

В центре Киева мужчина напал на девушку из-за того, что она пела российский гимн, а также избил оператора, который снимал происходящее на камеру.

Возле Олимпийского стадиона в Киеве две девушки исполняли российский гимн, а парень снимал их на камеру. В какой-то момент к ним подошёл агрессивно настроенный молодой человек и попросил девушек прекратить пение гимна.

Как сообщают "Известия", после этого националист нанёс несколько ударов руками и ногами оператору, а когда одна из девушек стала возмущаться, ударил и её. О дальнейших событиях ничего не известно.

Ролик с кадрами инцидента был опубликован в соцсетях и вызвал широкий общественный резонанс.