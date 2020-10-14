В Турции от отравления контрафактным алкоголем умерли 40 человек

В восьми турецких городах погибли более 40 человек, которые отравились контрафактным алкоголем. Ещё 30 человек проходят лечение.

Портал inc-news.ru сообщает, что на сегодняшний день число жертв достигло 44 человек, еще более 30 находятся на лечении в больницах.

Случаи отравлений были зарегистрированы в восьми городах: Стамбуле, Измире, Кырыккале, Мерсине, Мугле, Айдыне, Трабзоне и Карабюке.

По подозрению в производстве и распространении суррогатного алкоголя задержаны уже более 20 человек. Кроме того, турецкие правоохранители изъяли несколько тонн контрафактных спиртных напитков.