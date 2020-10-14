Под Астраханью при погрузке БМП погиб 20-летний контрактник. Бронированная машина придавила его, причинив смертельные травмы.
Военнослужащие из Брянска готовились к возвращению в пункт постоянной дислокации после учений. На железнодорожной станции проводилась погрузка военной техники.
Как сообщает портал bryansktoday.ru, судя по всему, БМП-2 была плохо закреплена, что стало причиной трагедии. Многотонная машина придавила парня, повредив ему грудную клетку. От полученных травм молодой воин скончался.
Сообщается, что молодой человек подписал контракт недавно.
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