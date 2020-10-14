Жительница Таганрога обвинила роддом в похищении её ребёнка

В Таганроге женщина, ставшая в августе матерью, обвиняет роддом в похищении у неё новорождённого ребёнка. С момента рождения и до сегодняшнего дня женщина так и не увидела малыша.

Младенца оставили в медучреждении по состоянию здоровья. Сначала женщине пояснили, что посещения ограничены в связи с распространением коронавируса. В это время мать могла только передавать ребёнку подгузники через медсестру.

Когда лечение было закончено, женщина не смогла забрать малыша

Более того, в роддоме ей не выдали никаких документов. Тогда мать ребёнка обратилась к правозащитнику Александру Пономарёву.

В роддоме мужчине сообщили, что женщина, якобы, рожала без предъявления документов, удостоверяющих её личность. По словам медиков, женщина покинула роддом, бросив собственного ребёнка, после чего малыша передали в Дом малютки.

Правозащитник рассказал журналистам, что в Таганроге это уже третий случай, когда матери не могут получить детей из роддома.

В то же время, как сообщает "Московский комсомолец", в роддоме утверждают, что ранее женщина уже отказалась от шестерых своих детей.