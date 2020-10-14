В Енисее нашли автомобиль с двумя трупами

В Красноярском крае рыбаки обнаружили в Енисее автомобиль, в салоне которого были тела пропавших ранее людей.

Инцидент произошёл в Шушенском районе близ села Сизая. В реке Енисей на глубине трёх метров рыболовы обнаружили утопленный автомобиль марки Subaru. В машине находились тела 73-летнего мужчины и его 40-летней пассажирки.

Как сообщает ИА "Запад24", предположительно, люди легли спать в припаркованном на берегу автомобиле, и в какой-то момент машина скатилась в воду, после чего затонула.

С начала октября мужчину и женщину считали пропавшими без вести.

Региональное Управление Следственного комитета проводит проверку по данному факту.