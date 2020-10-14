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В Польше при попытке обезвредить рванула бомба времён Второй мировой

Массивная бомба "Тэлбой", сброшенная во время атаки британских Королевских ВВС на нацистский военный корабль в 1945 году, взорвалась под водой во время попытки обезвредить её.

В Польше при попытке обезвредить рванула бомба времён Второй мировой

Инцидент произошёл в северной Польше. Никто не пострадал, но здания на берегу сотряслись от взрыва.

Саперы ВМС пытались обезвредить 5,4-тонное устройство, найденное в прошлом году на дне Пястового канала, соединяющего Балтийское море с рекой Одер, но что — то пошло не так, и бомба взорвалась.

"Смертельных случаев и травм удалось избежать, потому что водолазы уже находились на "безопасном расстоянии", когда сработало устройство, известное, как "бомба землетрясения". Кстати, устройство оправдало свое прозвище, так как здания, по сообщениям, дрожали в соседнем портовом городе Свиноуйсьце из-за подводного взрыва", — сказал военный представитель Гжегож Левандовский.

Это была самая большая неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны, когда-либо найденная в Польше.

Сообщается, что военно-морская операция по её обезвреживанию должна была продлиться пять дней. Примерно 750 местных жителей были эвакуированы из 2,6-километрового района вокруг места взрыва до начала работ по обезвреживанию боеприпаса. Однако некоторые люди отказывались покидать свои дома, утверждая, что опасность заражения Covid-19 в переполненном временном убежище была намного больше, чем опасность, которую представляла британская бомба.

Морское движение по Пястскому каналу и прилегающим водным путям также было приостановлено в связи с проведением военно-морской операции.

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