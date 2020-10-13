На Кубани во время пожара погибла двухлетняя девочка

На Кубани во время пожара в частном доме погибла двухлетняя девочка.

Как сообщает ТАСС, мать детей ушла в магазин, и они остались дома одни. В этот момент произошло возгорание. Пожар увидел сосед, он бросился к горящему дому и сумел вывести на улицу двоих детей, однако из-за стремительно распространяющегося пламени не успел вернуться за двухлетней девочкой.

Прибывшие пожарные справились с огнём и обнаружили тело ребёнка. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.