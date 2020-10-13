На Кубани во время пожара в частном доме погибла двухлетняя девочка.
Как сообщает ТАСС, мать детей ушла в магазин, и они остались дома одни. В этот момент произошло возгорание. Пожар увидел сосед, он бросился к горящему дому и сумел вывести на улицу двоих детей, однако из-за стремительно распространяющегося пламени не успел вернуться за двухлетней девочкой.
Прибывшие пожарные справились с огнём и обнаружили тело ребёнка. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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