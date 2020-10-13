Под Калининградом мужчина повесил собаку на глазах у детей

Под Калининградом местный житель пытался утопить бездомную собаку, а после повесил её на глазах у детей.

Как сообщает ТАСС, в полицию обратились родители, чьи дети стали свидетелями жестокой расправы над животным.

По версии следствия, мужчина сначала пытался утопить собаку, но безуспешно. Позже злоумышленник попытался повесить животное на дереве, но обломился сук, и только со второй попытки мужчина смог убить пса. При этом, дети стали свидетелями того, как подозреваемый повесил собаку.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет колонии. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.