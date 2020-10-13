В Ростове полицейские пресекли работу подпольного казино

В Ростове оперативники пресекли работу незаконного казино и изъяли предметы для поведения азартных игр.

Как сообщает пресс-служба МВД, 50-летний местный житель с подельниками арендовал нежилое помещение, в котором устроил подпольный игорный клуб.

Во время обыска правоохранители изъяли два покерных стола, деньги, мобильные терминалы связи, 11 комплектов игральных карт, фишки общим номиналом более миллиона рублей и прочие предметы, использовавшиеся при проведении игр.

По данному факту полицейские завели уголовное дело, ведётся расследование.