В Уганде одноклубники убили футболиста из-за ошибки в матче

В Уганде футболисты убили своего одноклубника из-за результативной ошибки во время матча.

Как сообщает портал glas. ru, во время матча центральный защитник Черчилль Оваси допустил результативную ошибку. За это одноклубники жестоко избили игрока.

После матча футболист решил отомстить обидчикам и толкнул одного из них, когда тот ехал на велосипеде. Игроки команды вновь избили Оваси, но на этот раз он уже не смог подняться. Пострадавшему вызвали скорую помощь. Позже медики сообщили о смерти футболиста.