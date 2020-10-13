В Самаре помощница прокурора напала на пенсионерку

Помощница прокурора напала на пенсионерку из-за того, что пожилая женщина сделала замечание её сыну.

Как сообщает портал sm. news, инцидент произошёл в одном из дворов Самары. Пенсионерка гуляла с внучкой, в то время как мальчик, находившийся на площадке, выстрелил в девочку из игрушечного пистолета и попал в неё пластиковой пулей. Женщина подошла к ребёнку, отобрала у него игрушку и сделала замечание. На кадрах, опубликованных в одном из телеграм-каналов видно, как пожилая женщина берёт мальчика за шею.

В это время мама мальчика, которая работает помощником прокурора, напала на пенсионерку и оттаскала её за волосы. В итоге пожилой даме потребовалась помощь медиков. Сообщается, что у мальчика повреждений не обнаружено.

В настоящее время проводится проверка, нападавшей грозит увольнение из органов прокуратуры.