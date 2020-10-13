В Зеленодольске школьница скончалась после попытки суицида

В Зеленодольске среди заброшенных строений обнаружили девочку, которая пыталась покончить с собой.

Как сообщает портал kazanfirst. ru, школьницу нашли местные жители и попросили о помощи проезжавших мимо полицейских.

Девочку экстренно доставили в районную больницу, где она скончалась.

Сообщается, что на место трагедии прибыл заместитель прокурора Фаргат Шайхаттаров.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". В настоящее время прокуратура проверяет обстоятельства произошедшего.