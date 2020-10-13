Оленевод пострадал от нападения медведя и три дня ждал помощи

В Якутии пострадавший от нападения белого медведя оленевод ожидал помощь в течение трёх дней.

Как сообщают "Известия", медведь напал на 50-летнего мужчину на острове Большой Ляховский. Пострадавший зашёл в избушку и увидел, что там погром, а когда обернулся увидел белого медведя. Вскоре появились и два медвежонка.

Мужчина притворился мёртвым, чтобы не привлекать внимание животных. Вскоре медведи ушли к морю, а пострадавший обработал полученные раны и добрался до снегохода. Оленевод проехал восемь километров к базе, где товарищи оказали ему помощь.

Пострадавшему вызвали вертолёт санавиации, его доставили в больницу, где мужчине провели операцию и наложили швы. Сообщается, что оленевод ждал помощи в течение трёх дней. Сейчас его состояние относится как средней степени тяжести.