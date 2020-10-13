В Воронеже в гипермаркете умер подросток

В Воронеже в гипермаркете товаров для дома скончался 16-летний подросток.

О происшествии в редакцию портала moe-online.ru сообщил читатель. Сообщается, что трагедия произошла в гипермаркете "Твой дом" в Левобережном районе Воронежа.

Очевидцы сообщили, что подросток умер у касс магазина, его тело пролежало там порядка 15 минут. По громкой связи объявили, что требуется помощь врача, видимо сотрудники магазина пытались найти медиков среди посетителей, но безуспешно.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что по факту смерти подростка проводится доследственная проверка.