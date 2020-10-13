Во время земляных работ у церкви погибли двое рабочих

Двое рабочих погибли во время проведения земляных работ у церкви в Казани.

Известно, что погибшие занимались прокладкой канализационных коммуникаций к церкви и одному из частных домов. В момент проведения работ произошёл обвал грунта, в результате двое рабочих оказались заживо погребены под землёй на глубине двух метров.

Как сообщает портал vesti. ru, к месту трагедии прибыли и. о. прокурора Приволжского района Ильнур Гаянов и прокурор Казани Олег Дроздов.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.