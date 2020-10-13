В Вологодской области пьяная женщина убила кота из-за колбасы

В Вологодской области пьяная женщина зарезала своего кота из-за того, что он съел колбасу со стола.

По версии следствия, в августе этого года женщина вернулась домой в состоянии опьянения и поскользнулась на кошачьих фекалиях, а позже, войдя в кухню, увидела как кот ест колбасу с тарелки на столе. Женщина схватила нож и ранила питомца в бок, после чего выставила его в подъезд.

Утром кота обнаружили соседи и доставили его к ветеринару, но спасти животное не удалось.

Как сообщает портал fontanka.ru, на заседании суда женщина признала себя виновной. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре месяца.

Отмечается, что ранее дама уже привлекалась к ответственности за поножовщину с собутыльником.