В Новосибирске задержали сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве девушки-трансгендера.
Как сообщает lenta.ru, полицейский состоял в отношениях с 23-летней Викторией Басаковской (Николаем Басаковским). Сотрудник ППС сам заявил о пропаже девушки 5 октября. Правоохранители, проводя расследование, установили, что полицейский совершил убийство из чувства ревности. Позже мужчина показал, где закопал труп.
Следственные органы подозревают, что у преступника мог быть сообщник в рядах полиции. В настоящее время проводится проверка по данному факту.
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