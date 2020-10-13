В Новосибирске за убийство трансгендера задержали полицейского

В Новосибирске задержали сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве девушки-трансгендера.

Как сообщает lenta.ru, полицейский состоял в отношениях с 23-летней Викторией Басаковской (Николаем Басаковским). Сотрудник ППС сам заявил о пропаже девушки 5 октября. Правоохранители, проводя расследование, установили, что полицейский совершил убийство из чувства ревности. Позже мужчина показал, где закопал труп.

Следственные органы подозревают, что у преступника мог быть сообщник в рядах полиции. В настоящее время проводится проверка по данному факту.