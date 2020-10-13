В Москве студент МГИМО покончил с собой из-за сессии

В столице обнаружили тело студента МГИМО, который в предсмертной записке обвинил сотрудников вуза в том, что не смог сдать сессию.

Накануне вечером в полицию поступило сообщение об обнаружении тела молодого человека с повреждениями, которые характерны для падения с большой высоты. Оперативники установили, что погибший — мужчина 2001 года рождения, студент МГИМО. В столицу он приехал из Санкт-Петербурга.

Как сообщает РИА "Новости", молодой человек оставил предсмертную записку на 14 листах, в которой обвинил руководство факультета в том, что не смог сдать сессию.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.