На Кубани мужчина убил сожительницу и полуторамесячного сына

В Краснодарском крае мужчина убил свою сожительницу и полуторамесячного сына во время пьяной ссоры.

В процессе распития спиртного сожители повздорили из-за того, что мужчина нигде не работает. При перепалке он нанёс удар по голове своему сыну, после чего ребёнок скончался. Женщина попыталась убежать, но сожитель догнал её и дважды ударил ножом в спину, после чего лёг спать.

Наутро преступник рассказал о содеянном своей знакомой, которая вызвала медиков. Прибывшим на место врачам оставалось только констатировать смерть потерпевших.

Как сообщает "Российская газета", по делу назначен ряд экспертиз. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.