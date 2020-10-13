В Канске произошла потасовка между молодёжью и полицейскими

В Канске полицейские попытались задержать молодого человека, а его друзья напали на стражей порядка.

Инцидент произошёл минувшей ночью. Видео с места происшествия было распространено в социальных сетях. На кадрах видно, как сотрудники ГИБДД пытаются задержать парня, а его друзья — помешать это сделать. Молодые люди толкают полицейских, а те, в свою очередь, делают попытки надеть наручники на нарушителей.

Как сообщает портал trk7.ru, потасовка закончилась, когда на помощь полицейским приехал ещё один экипаж и забрал молодых людей.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.