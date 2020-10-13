В Канске полицейские попытались задержать молодого человека, а его друзья напали на стражей порядка.
Инцидент произошёл минувшей ночью. Видео с места происшествия было распространено в социальных сетях. На кадрах видно, как сотрудники ГИБДД пытаются задержать парня, а его друзья — помешать это сделать. Молодые люди толкают полицейских, а те, в свою очередь, делают попытки надеть наручники на нарушителей.
Как сообщает портал trk7.ru, потасовка закончилась, когда на помощь полицейским приехал ещё один экипаж и забрал молодых людей.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
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