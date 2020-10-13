В Африке всем миром тушат пожар на склонах Килиманджаро

Жители Танзании, буквально, всем миром, помогают пожарным тушить огонь на склонах горы Килиманджаро, самой высокой горе Африки.

Об это сообщила Служба национальных парков (TANAPA).

"Пожар начался в районе Вона, центре отдыха для альпинистов, использующих Мандару и Хоромбо, два самых популярных маршрута вверх по горе. Сильный ветер в воскресенье раздул огонь до катастрофических масштабов. И пожар все еще продолжается. Пожарные из ТАНАПЫ, других правительственных учреждений и местных жителей продолжают его легализовывать и тушить", — рассказал Паскаль Шелутете, официальный представитель ТАНАПЫ.

Килиманджаро возвышается почти на 6 тысяч метров над уровнем моря. Около 50 тысяч туристов поднимаются на него каждый год.