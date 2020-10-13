В больнице умерла бабушка расстрелявшего людей подростка

На счету парня, устроившего стрельбу в Нижегородской области, уже четверо погибших.

По данным "Радио Москвы", медикам не удалось спасти бабушку 18-летнего стрелка.

Напомним, трагедия разыгралась в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области накануне. Подросток, поссорившись с бабушкой, у которой гостил, выстрелив в пожилую женщину из ружья. Выскочив из дома на улицу, Даниил Монахов открыл стрельбу по прохожим и автобусу.

Его до сих пор ищут. Следователи предупреждают: скрывающийся преступник вооружен.