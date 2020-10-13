Зафиксирована первая смерть от повторного заражения коронавирусом

89-летняя жительница Нидерландов умерла, повторно заразившись COVID-19.
Об этом сегодня сообщает Оксфордский университет.
На сайте научной организации написано, что коронавирус у женщины был осложнён заболеванием кровяных клеток и иммунодефицитом.
"Она заболела COVID-19 2-ой раз через 2 месяца после первого заражения. Врачи бились за её жизнь 2 недели, но спасти так и не смогли".
Как отмечает BNO, это был первый в мире летальный исход после повторного заражения.
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