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Израильские военные передрались на учебной базе

Массовая драка разгорелась между израильскими военнослужащими из двух разных учебных рот из-за того, кто будет есть первым в столовой.

Столкновение между учебными ротами, представляющими 585-ю разведывательную группу бедуинов, и батальоном "Шакед" произошло в воскресенье на учебной базе Хар Керен.

По словам одного свидетеля, которого цитировали местные СМИ, в ходе драки обстановка накалилась настолько, что один из солдат даже начал заряжать свое ружье.

Драка продолжалась несколько минут, в ней приняли участие примерно 30 человек, 21 из которых были ранены в ходе ссоры. Большинству солдат была оказана медицинская помощь на месте, но восьми потребовалась госпитализация.

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