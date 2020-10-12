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В Дагестане мальчик умер из-за опрокидывания футбольных ворот

В Дагестане футбольные ворота упали на подростка, причинив ему смертельные травмы.

Как сообщают РИА Новости, инцидент произошёл 7 октября в селе Тлярата. Мальчик раскачивался на перекладине ворот, после чего они опрокинулись и смертельно его травмировали.

Отмечается, что следственные органы возбудили уголовное дело гендиректора организации, которая в конце прошлого года занималась строительством спортивной площадки, где произошла трагедия. Как отмечают правоохранители, руководство строительной фирмы не осуществило должный контроль за тем, закреплены ли конструкции на площадке.

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