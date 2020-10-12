В Дагестане футбольные ворота упали на подростка, причинив ему смертельные травмы.
Как сообщают РИА Новости, инцидент произошёл 7 октября в селе Тлярата. Мальчик раскачивался на перекладине ворот, после чего они опрокинулись и смертельно его травмировали.
Отмечается, что следственные органы возбудили уголовное дело гендиректора организации, которая в конце прошлого года занималась строительством спортивной площадки, где произошла трагедия. Как отмечают правоохранители, руководство строительной фирмы не осуществило должный контроль за тем, закреплены ли конструкции на площадке.
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