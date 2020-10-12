Офицер покончил с собой в здании университета Минобороны

В Москве в Военном университете Министерства обороны РФ покончил с собой капитан первого курса адъюнктуры.

Как сообщает ТАСС, офицер покончил с собой в здании университета на Комсомольском проспекте.

По некоторым данным, капитан поступил в адъюнктуру военного университета месяц назад. Отмечается, что поступить ему удалось с третьего раза. В минувшее воскресенье мужчина заступил в наряд помощником дежурного по университету. Вернувшись с наряда, он покончил с собой.