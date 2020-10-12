Следственный комитет провёл обыски в минздраве Иркутской области

Следователи провели обыски в министерстве здравоохранения Иркутской области по делу о закупках.

Как сообщает портал nation-news.ru, следователи побеседовали с министром здравоохранения региона Натальей Ледяевой. Кроме того, на территории учреждения прошли обыски, проведена выемка документов.

По информации издания, проверка связана с делом о закупке средств индивидуальной защиты для персонала одной из больниц во время первой волны коронавируса.

Отмечается, что фигуранты дела пока не определены, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.